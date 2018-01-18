Мугуруса проиграла во втором круге Australian Open

Испанка Гарбинье Мугуруса уступила во втором круге Australian Open Си Сувэй. В следующем круге представительца Тайваня встретится с полячкой Агнешкой Радваньской.
Американка Лорен Дэвис обыграла Андреа Петкович из Германии. В третьем круге ей предстоит сыграть с победительницей пары Эшли Барти - Камила Джорджи.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Си Сувэй (Тайвань) - Мугуруса (Испания, 3) - 7:6 (7:1), 6:4
Дэвис (США) - Петкович (Германия) - 4:6, 6:0, 6:0
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miker65
Явно травмированнойй в ногу играла. Очень слабо играла, в стоячий сзади теннис.
13:35
shpasic
читалось.))
08:52
Solace.
Как она вообще 3ей в мире умудрилась стать?
07:39