Мугуруса проиграла во втором круге Australian Open

Испанка Гарбинье Мугуруса уступила во втором круге Australian Open Си Сувэй. В следующем круге представительца Тайваня встретится с полячкой Агнешкой Радваньской.

Американка Лорен Дэвис обыграла Андреа Петкович из Германии. В третьем круге ей предстоит сыграть с победительницей пары Эшли Барти - Камила Джорджи.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Си Сувэй (Тайвань) - Мугуруса (Испания, 3) - 7:6 (7:1), 6:4

Дэвис (США) - Петкович (Германия) - 4:6, 6:0, 6:0