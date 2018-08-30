Мугуруса проиграла 202-й ракетке мира во втором круге US Open

12-я ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти в 3-й круг US Open. Во втором круге она потерпела поражение от чешки Каролины Муховой, занимающей 202-е место в рейтинге WTA – 6:3, 4:6, 4:6.

В 3-м круге Мухова встретится с австралийкой Эшли Барти, которая ранее обыграла Люси Шафаржову.

Также в 3-й раунд турнира "Большого шлема" вышла американка София Кенин, обыгравшая Марию Сакари из Греции – 4:6, 6:1, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

София Кенин (США) – Мария Саккари (Греция, 32) – 4:6, 6:1, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, Q) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) – 3:6, 6:4, 6:4.