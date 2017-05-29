13:56 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Мугуруса победила Скьявоне и вышла во второй круг Roland Garros

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Испанка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Roland Garros. Победительница турнира 2016 года одолела Франческу Скьявоне в двух сетах. Также во второй круг пробились Рихел Хогенкамп, Онс Жабер, Юлия Путинцева и Анетт Контавейт.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Хогенкамп (Голландия, Q) - Янкович Е. (Сербия) - 6:2, 7:5

Путинцева (Казахстан, 27) - Жорж (Франция, WC) - 6:3, 6:0

Контавейт (Эстония) - Никулеску (Румыния) - 7:5, 6:1

Жабер (Тунис, LL) - Богдан А. (Румыния, Q) - 6:3, 6:4

Мугуруса (Испания, 4) - Скьявоне (Италия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

ещё кто-то жаловался, что Скьявоне не дают Wild Card)) кстати, жаловавшаяся Винчи же тоже уже слилась?))

14:11