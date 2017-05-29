Мугуруса победила Скьявоне и вышла во второй круг Roland Garros

Испанка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Roland Garros. Победительница турнира 2016 года одолела Франческу Скьявоне в двух сетах. Также во второй круг пробились Рихел Хогенкамп, Онс Жабер, Юлия Путинцева и Анетт Контавейт.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Хогенкамп (Голландия, Q) - Янкович Е. (Сербия) - 6:2, 7:5

Путинцева (Казахстан, 27) - Жорж (Франция, WC) - 6:3, 6:0

Контавейт (Эстония) - Никулеску (Румыния) - 7:5, 6:1

Жабер (Тунис, LL) - Богдан А. (Румыния, Q) - 6:3, 6:4

Мугуруса (Испания, 4) - Скьявоне (Италия) - 6:2, 6:4