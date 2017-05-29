Мугуруса победила Скьявоне и вышла во второй круг Roland Garros

Испанка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Roland Garros. Победительница турнира 2016 года одолела Франческу Скьявоне в двух сетах. Также во второй круг пробились Рихел Хогенкамп, Онс Жабер, Юлия Путинцева и Анетт Контавейт.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Хогенкамп (Голландия, Q) - Янкович Е. (Сербия) - 6:2, 7:5
Путинцева (Казахстан, 27) - Жорж (Франция, WC) - 6:3, 6:0
Контавейт (Эстония) - Никулеску (Румыния) - 7:5, 6:1
Жабер (Тунис, LL) - Богдан А. (Румыния, Q) - 6:3, 6:4
Мугуруса (Испания, 4) - Скьявоне (Италия) - 6:2, 6:4
shpasic
ещё кто-то жаловался, что Скьявоне не дают Wild Card)) кстати, жаловавшаяся Винчи же тоже уже слилась?))
14:11