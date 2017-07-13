Мугуруса отдала только два гейма Рыбариковой и вышла в финал Уимблдона

Гарбинье Мугуруса вышла в финал Уимблдонского турнира среди женщин. Испанка в двух сетах одолела Магдалену Рыбарикову, отдав ей всего два гейма.
Вторая участница финала определится в матче Винус Уильямс и Джоанны Конты.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Мугуруса (Испания, 14) - Рыбарикова (Словакия) - 6:1, 6:1
Новоуепинни
То чувство, когда в американских комедиях поступившие на 1 курс малолетки случайно оказались на вечеринке старшекурсников
16:35
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Поздравления Гарбин и Кончите.) Больше года Мугуруса праздновала первый шлем, и вот возвращение.) Ждём соперницу по финалу.) Там матч поинтереснее с точки зрения интриги.)
16:25