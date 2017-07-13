Мугуруса отдала только два гейма Рыбариковой и вышла в финал Уимблдона

Гарбинье Мугуруса вышла в финал Уимблдонского турнира среди женщин. Испанка в двух сетах одолела Магдалену Рыбарикову, отдав ей всего два гейма.

Вторая участница финала определится в матче Винус Уильямс и Джоанны Конты.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Мугуруса (Испания, 14) - Рыбарикова (Словакия) - 6:1, 6:1