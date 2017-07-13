16:21 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Мугуруса отдала только два гейма Рыбариковой и вышла в финал Уимблдона

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Гарбинье Мугуруса вышла в финал Уимблдонского турнира среди женщин. Испанка в двух сетах одолела Магдалену Рыбарикову, отдав ей всего два гейма. 

Вторая участница финала определится в матче Винус Уильямс и Джоанны Конты.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Мугуруса (Испания, 14) - Рыбарикова (Словакия) - 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Новоуепинни

То чувство, когда в американских комедиях поступившие на 1 курс малолетки случайно оказались на вечеринке старшекурсников

16:35

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Поздравления Гарбин и Кончите.) Больше года Мугуруса праздновала первый шлем, и вот возвращение.) Ждём соперницу по финалу.) Там матч поинтереснее с точки зрения интриги.)

16:25