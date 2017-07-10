Мугуруса обыграла Кербер и встретится с Кузнецовой в 1/4 финала Уимблдона

Испанка Гарбинье Мугуруса в матче 1/8 финала Уимблдона обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 4:6, 6:4, 6:4. В четвертьфинале Мугуруса сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мугуруса (Испания, 14) – Кербер (Германия, 1) – 4:6, 6:4, 6:4
жек
Кукурузина дальше не пойдет)
18:05
shpasic
очередной вынос немецкой пустышки-недоразумения, бггг)) свезло, что Касаткина раньше вылетела, а то было бы очередное позорище))
17:59
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Энджи была слишком пассивна, а у Гарбин виннеров за полтос. Нисколько не сомневался в победе испанки по ходу третьего, даже после брейка.) Уже на уровне профессионального чутья.) Хотя обе девушки были достойны победы.))
16:34
Poka my ediny - my ne pobedimy
Кербер Кербер, сама отдала победу :) ошибок было намного меньше, к концу второго сета уверенно шла к победе, но на ровном месте отдала решающий гейм, также, как и во втором сделала два брейка в начале, но не смогла их удержать)) столько ошибок было у испанки, казалось не вытащит
16:30
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Шикарный теннис в исполнении обеих.) Теперь Кузнеца выносить!) Ну и Винус космос.) У Конюх сейчас непросто выиграть.)
16:22