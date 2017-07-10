16:07 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Мугуруса обыграла Кербер и встретится с Кузнецовой в 1/4 финала Уимблдона

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Испанка Гарбинье Мугуруса в матче 1/8 финала Уимблдона обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 4:6, 6:4, 6:4. В четвертьфинале Мугуруса сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мугуруса (Испания, 14) – Кербер (Германия, 1) – 4:6, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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жек

Кукурузина дальше не пойдет)

18:05

shpasic

очередной вынос немецкой пустышки-недоразумения, бггг)) свезло, что Касаткина раньше вылетела, а то было бы очередное позорище))

17:59

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Энджи была слишком пассивна, а у Гарбин виннеров за полтос. Нисколько не сомневался в победе испанки по ходу третьего, даже после брейка.) Уже на уровне профессионального чутья.) Хотя обе девушки были достойны победы.))

16:34

Poka my ediny - my ne pobedimy

Кербер Кербер, сама отдала победу :) ошибок было намного меньше, к концу второго сета уверенно шла к победе, но на ровном месте отдала решающий гейм, также, как и во втором сделала два брейка в начале, но не смогла их удержать)) столько ошибок было у испанки, казалось не вытащит

16:30

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Шикарный теннис в исполнении обеих.) Теперь Кузнеца выносить!) Ну и Винус космос.) У Конюх сейчас непросто выиграть.)

16:22