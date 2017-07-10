Мугуруса обыграла Кербер и встретится с Кузнецовой в 1/4 финала Уимблдона

Испанка Гарбинье Мугуруса в матче 1/8 финала Уимблдона обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 4:6, 6:4, 6:4. В четвертьфинале Мугуруса сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мугуруса (Испания, 14) – Кербер (Германия, 1) – 4:6, 6:4, 6:4