Монфис сыграет с Джоковичем во втором круге Australian Open

Француз Гаэль Монфис обыграл испанца Хауме Мунара (6:3, 7:6 (7:5), 6:4) в матче первого круга Australian Open. Также в следующй раунд первого в сезоне турнира "Большого шлема" вышел его соотечественник Ришар Гаске, переигравший словеца Блажа Кавчича (6:1, 6:4, 7:5).

Во втором круге Монфис встретится с сербом Новаком Джоковичем, следующим соперником Гаске станет итальянец Лоренцо Сонего.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Монфис (Франция) - Мунар (Испания, Q) - 6:3, 7:6 (7:5), 6:4

Гаске (Франция, 29) - Кавчич (Словения) - 6:1, 6:4, 7:5

Кудла (США, Q) - Джонсон (США) - 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:3), 6:2