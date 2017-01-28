Момент дня: Серена Уильямс от досады сломала ракетку

Американка Серена Уильямс сломала ракетку в финальном матче Australian Open против своей сестры Винус. В третьем гейме первого сета она не успевала отбить мяч и от досады ударила ракеткой по корту. Примечательно, что за подобные действия предусмотрен штраф со стороны организаторов турнира и производителя спортивного инвентаря.

When your racket doesn't work like it used to before... #AusOpen pic.twitter.com/C29DmE1Zv2 – beIN SPORTS (@beINSPORTS) 28 January 2017