Момент дня: Серена Уильямс от досады сломала ракетку

Американка Серена Уильямс сломала ракетку в финальном матче Australian Open против своей сестры Винус. В третьем гейме первого сета она не успевала отбить мяч и от досады ударила ракеткой по корту. Примечательно, что за подобные действия предусмотрен штраф со стороны организаторов турнира и производителя спортивного инвентаря.
When your racket doesn't work like it used to before... #AusOpen pic.twitter.com/C29DmE1Zv2– beIN SPORTS (@beINSPORTS) 28 January 2017
Гаттузо зол!
Вот что запрещенный, но разрешенный по справке тестостерон творит! Совсем бройлер озверел.
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кубань чемпион
А что, Новопосит не горилле не прописали? Уколоть успокоительное забыли.
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rusfed 2.0
Агрессия как побочный эффект приема запрещенных препаратов
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