11:50 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Момент дня: Серена Уильямс от досады сломала ракетку

0
0
0
3

Американка Серена Уильямс сломала ракетку в финальном матче Australian Open против своей сестры Винус. В третьем гейме первого сета она не успевала отбить мяч и от досады ударила ракеткой по корту. Примечательно, что за подобные действия предусмотрен штраф со стороны организаторов турнира и производителя спортивного инвентаря.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо зол!

Вот что запрещенный, но разрешенный по справке тестостерон творит! Совсем бройлер озверел.

12:13

кубань чемпион

А что, Новопосит не горилле не прописали? Уколоть успокоительное забыли.

12:11

rusfed 2.0

Агрессия как побочный эффект приема запрещенных препаратов

12:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ