09:20 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Момент дня: реакции Винус Уильямс на выход в финал Australian Open

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Американка Винус Уильямс победила свою соотечественницу Коко Вандевэй в полуфинальном матче Australian Open – 6:7(3:7), 6:2, 6:3. 36-летняя спортсменка вышла в финал турниров "Большого шлема" впервые с 2009 года. В решающем матче она встретится с с победительницей пары Серена УильямсМирьяна Лучич-Барони

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КОММЕНТАРИИ (4)
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tryam

Ванда как на нее смотрит то....тяжело наверное играть и знать что соперник тяжело больной напичкан наркотой...

10:48

WildCat-2k

Не хватает на заднем плане (как в фильмах титры) длинный список препаратов, которые Винус принимала, а ВТА и ВАДА ей разрешила, вывести.

10:48

Крым наш!

Смотреть допингеров не интересно. Пусть эту гадость американские медиагиганты хавают сами.

09:54

vesmast2012

Doping!!!!! Monkey...

09:34

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Материалы других СМИ