Момент дня: реакции Винус Уильямс на выход в финал Australian Open

Американка Винус Уильямс победила свою соотечественницу Коко Вандевэй в полуфинальном матче Australian Open – 6:7(3:7), 6:2, 6:3. 36-летняя спортсменка вышла в финал турниров "Большого шлема" впервые с 2009 года. В решающем матче она встретится с с победительницей пары Серена Уильямс – Мирьяна Лучич-Барони.
.@Venuseswilliams is through to the women's final #AusOpen pic.twitter.com/3Jdo8Zlag9– #AusOpen (@AustralianOpen) 26 January 2017
tryam
Ванда как на нее смотрит то....тяжело наверное играть и знать что соперник тяжело больной напичкан наркотой...
10:48
WildCat-2k
Не хватает на заднем плане (как в фильмах титры) длинный список препаратов, которые Винус принимала, а ВТА и ВАДА ей разрешила, вывести.
10:48
Крым наш!
Смотреть допингеров не интересно. Пусть эту гадость американские медиагиганты хавают сами.
09:54
vesmast2012
Doping!!!!! Monkey...
09:34