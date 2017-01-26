Момент дня: реакции Винус Уильямс на выход в финал Australian Open

Американка Винус Уильямс победила свою соотечественницу Коко Вандевэй в полуфинальном матче Australian Open – 6:7(3:7), 6:2, 6:3. 36-летняя спортсменка вышла в финал турниров "Большого шлема" впервые с 2009 года. В решающем матче она встретится с с победительницей пары Серена Уильямс – Мирьяна Лучич-Барони.