Младенович обыграла Эррани во втором круге Rolland Garros, а Цибулкова проиграла Жабер

Словачка Доминика Цибулкова проиграла Онс Жабер из Туниса со счетом 4:6, 3:6 в матче второго круга Rolland Garros-2017. В третий круг вышла швейцарка Тимеа Бачински, француженка Кристина Младенович, бельгийка Элисе Мертенс и китаянка Чжан Шуай.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мертенс (Бельгия) – Хогенкамп (Голландия, Q) – 6:3, 6:4
Младенович (Франция, 13) – Эррани (Италия, Q) – 6:2, 6:3
Бачински (Швейцария, 30) – Бренгл (США) – 6:0, 6:2
Чжан Шуай (Китай, 32) – Соснович (Белоруссия) – 6:2, 4:6, 6:3
Жабер (Тунис, LL) – Цибулкова (Словакия, 6) – 6:4, 6:3