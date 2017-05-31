Младенович обыграла Эррани во втором круге Rolland Garros, а Цибулкова проиграла Жабер

Словачка Доминика Цибулкова проиграла Онс Жабер из Туниса со счетом 4:6, 3:6 в матче второго круга Rolland Garros-2017. В третий круг вышла швейцарка Тимеа Бачински, француженка Кристина Младенович, бельгийка Элисе Мертенс и китаянка Чжан Шуай.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мертенс (Бельгия) – Хогенкамп (Голландия, Q) – 6:3, 6:4

Младенович (Франция, 13) – Эррани (Италия, Q) – 6:2, 6:3

Бачински (Швейцария, 30) – Бренгл (США) – 6:0, 6:2

Чжан Шуай (Китай, 32) – Соснович (Белоруссия) – 6:2, 4:6, 6:3

Жабер (Тунис, LL) – Цибулкова (Словакия, 6) – 6:4, 6:3