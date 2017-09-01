Младенович и Павлюченкова - во втором круге US Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова, выступающая в паре с Кристиной Младенович из Франции, вышла во второй круг US Open. Дуэт в двух сетах одолел Беатрис Хаддад Майю и Ану Конюх.

Соперницами Младенович и Павлюченковой станет победительница матча Ван Цян/Ван Яфань - Слоан Стивенс/Тэйлор Таунсенд.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Младенович/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Франция/Россия, 13) - Хаддад Майя/Конюх (Бразилия/Хорватия) - 5:7, 6:3, 6:0