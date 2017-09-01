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20:04 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Младенович и Павлюченкова - во втором круге US Open


Россиянка Анастасия Павлюченкова, выступающая в паре с Кристиной Младенович из Франции, вышла во второй круг US Open. Дуэт в двух сетах одолел Беатрис Хаддад Майю и Ану Конюх. 

Соперницами Младенович и Павлюченковой станет победительница матча Ван Цян/Ван Яфань - Слоан Стивенс/Тэйлор Таунсенд.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Парный разряд 

Первый круг 

Младенович/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Франция/Россия, 13) - Хаддад Майя/Конюх (Бразилия/Хорватия) - 5:7, 6:3, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/12/

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