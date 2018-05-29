Миша Зверев - во втором круге Roland Garros

Миша Зверев из Германии вышел во второй круг Roland Garros. В трех сетах он обыграл соотечественника Флориана Майера.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Мартон Фучович (Венгрия) - Вашек Поспишил (Канада) - 6:3, 6:3, 7:6 (7:5)

Фабио Фоньини (Италия, 18) - Пабло Андухар (Испания) - 6:4, 6:2, 6:1

Кайл Эдмунд (Великобритания, 16) - Алекс Де Минаур (Австралия, WC) - 6:2, 6:4, 6:3

Миша Зверев (Германия) - Флориан Майер (Германия) - 6:2, 6:1, 7:6 (7:3)

Стив Джонсон (США) - Адриан Маннарино (Франция, 25) - 7:6 (7:1), 6:2, 6:2

Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) - Юки Бхамбри (Индия) - 6:4, 6:4, 6:1

Элиас Имер (Швеция, Q) - Дуди Села (Израиль) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:1