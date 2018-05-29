18:55 | Теннис — "Большой шлем"

Миша Зверев - во втором круге Roland Garros


Миша Зверев из Германии вышел во второй круг Roland Garros. В трех сетах он обыграл соотечественника Флориана Майера.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Мартон Фучович (Венгрия) - Вашек Поспишил (Канада) - 6:3, 6:3, 7:6 (7:5)

Фабио Фоньини (Италия, 18) - Пабло Андухар (Испания) - 6:4, 6:2, 6:1

Кайл Эдмунд (Великобритания, 16) - Алекс Де Минаур (Австралия, WC) - 6:2, 6:4, 6:3

Миша Зверев (Германия) - Флориан Майер (Германия) - 6:2, 6:1, 7:6 (7:3)

Стив Джонсон (США) - Адриан Маннарино (Франция, 25) - 7:6 (7:1), 6:2, 6:2

Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) - Юки Бхамбри (Индия) - 6:4, 6:4, 6:1

Элиас Имер (Швеция, Q) - Дуди Села (Израиль) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/1/

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