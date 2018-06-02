Миша Зверев уступил Андерсону в третьем раунде Roland Garros

Южноафриканец Кевин Андерсон обыграл немца Мишу Зверева (6:1, 6:7, 6:3, 7:6) в матче третьего раунда Roland Garros. Игра продолжалась два часа и 47 минут.

В следующем раунде представитель ЮАР сыграет с Диего Шварцманом (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - Миша Зверев (Германия) - 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4)

Максимилиан Мартерер (Германия) - Юрген Зопп (Эстония, LL) - 6:2, 6:1, 6:4

Фабио Фоньини (Италия, 18) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 16) - 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 11) - Борна Чорич (Хорватия) - 7:5, 6:3, 6:3