Миша Зверев оштрафован на 45 тысяч долларов за снятие с Australian Open

Немец Миша Зверев оштрафован на 45 тысяч долларов за отказ от борьбы в первом круге Открытого чемпионата Австралии, сообщает AP. 30-летний спортсмен не доиграл матч против корейца Чох Хена, при счете 2:6, 1:4 отказавшись от продолжения встречи из-за повреждения.

Согласно новому правилу турниров "Большого шлема", теннисисты могут быть оштрафованы на сумму призовых, если они "не показывают профессиональный уровень игры" в первом круге. Игроки, у которых есть травмы перед стартом турнира, должны уступить место другим теннисистам.

Зверев был единственным, кто не согласился уступить свое место. Он был оштрафован на 45 тысяч долларов, которые будут вычтены из его призовых, общая сумма которых составляет 47 900 долларов.