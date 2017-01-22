Миша Зверев: "Не могу понять, как удалось обыграть Маррэя"

Немецкий теннисист Миша Зверев после победы над британцем Энди Маррэем в 1/8 финала Australian Open (7:5, 5:7, 6:2, 6:4) отметил, что у него нет ответа на вопрос о том, как ему удалось обыграть первую ракетку мира. По словам спортсмена, выход в четвертьфинал турнира имеет для него огромное значение, особенно с учетом того, что сегодняшняя победа случилась на глазах у его семьи.

– Честно говоря, не знаю, как мне удалось это сделать, – приводит пресс-служба турнира слова Зверева. – Скорее вы ответите на этот вопрос, чем я сам. Я даже не могу понять, как выигрывал некоторые очки. Выход в четвертьфинал имеет для меня огромное значение, как и то, что мне удалось одержать победу на глазах у своей семьи. Все сейчас как будто нереальное, как во сне. Пожалуй, матч с Роджером Федерером можно назвать мечтой. Я рос, с восторгом наблюдая за его игрой. Он мой любимый теннисист.

В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем пары Федерер – Кеи Нишикори.