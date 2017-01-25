Мирьяна Лучич-Барони: "Серена Уильямс - лучшая теннисистка в истории"

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони, переигравшая в 1/4 финала Australian Open чешку Каролину Плишкову (6:4, 3:6, 6:4), отметила, что в полуфинале турнира отдаст все силы ради победы. В 1/2 финала 34-летняя Лучич-Барони встретится с 35-летней Сереной Уильямс.

– Серена – одна из лучших в истории спорта, – цитирует пресс-служба Australian Open Лучич-Барони. – Пожалуй, это величайшая теннисистка в истории. Будет невероятно сложно, она наверняка хочет войти в историю. Думаю, Серена будет очень мотивирована.

Я же постараюсь играть в свой теннис. Сейчас мне нужно восстановиться, отдохнуть. В предстоящем матче собираюсь оставить все силы на корте и сделать все, что смогу, для победы.