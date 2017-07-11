Милош Раонич: "Все еще пытаюсь найти свой ритм, который был в прошлом году"

Канадский теннисист Милош Раонич после победы над немцем Александром Зверевым в 1/8 финала Уимблдона отметил, что до сих пор пытается найти свой ритм. Он также добавил, что в следующей стадии турнира с Роджером Федерером ему нужно действовать остро в каждом моменте.

– Я чувствую, что стал выполнять удары лучше, но при этом все еще пытаюсь найти свой ритм, который был в прошлом году, – приводит официальный сайт ATP World Tour слова Раонича. – В минувшем сезоне я провел много матчей на стабильном уровне. Это не значит, что сейчас такого не будет, но мне важно остро действовать в каждом моменте по ходу следующего матча.