Милош Раонич: "Было бы здорово сыграть с Надалем"

Канадец Милош Раонич выразил разочарование поражением от испанца Пабло Карреньо Бусты в четвертом круге Roland Garros-2017 (6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 4:6, 6:8). Встреча продолжалась 4 часа 17 минут.

– В первых трех сетах я диктовал условия, – цитирует AFP Раонича. – А потом утратил эффективность. Соперник поверил в себя. Когда же мне удавалось играть агрессивно, это создавало ему проблемы. Хотелось выйти в следующий раунд и встретиться с Надалем. Это было бы здорово. Я играю в теннис ради таких матчей.