20:55 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Милош Раонич: "Безусловно, я могу выиграть турнир "Большого шлема"

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Канадский теннисист Милош Раонич выразил уверенность, что ему по силам одержать победу на турнире "Большого шлема". В 2016 году канадец впервые вышел в финал такого турнира – в решающем матче Уимблдона он в трех сетах уступил Энди Маррэю.

– Могу ли я выиграть турнир "Большого шлема"? Безусловно, я так считаю. Однажды я уже был в матче от победы. Считаю, что я стабильнее всех играю среди группы претендентов. Но я не могу быть просто довольным тем, как складываются дела сейчас. Мне нужно играть гораздо лучше.

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Материалы REN-TV

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