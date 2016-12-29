Милош Раонич: "Безусловно, я могу выиграть турнир "Большого шлема"

Канадский теннисист Милош Раонич выразил уверенность, что ему по силам одержать победу на турнире "Большого шлема". В 2016 году канадец впервые вышел в финал такого турнира – в решающем матче Уимблдона он в трех сетах уступил Энди Маррэю.

– Могу ли я выиграть турнир "Большого шлема"? Безусловно, я так считаю. Однажды я уже был в матче от победы. Считаю, что я стабильнее всех играю среди группы претендентов. Но я не могу быть просто довольным тем, как складываются дела сейчас. Мне нужно играть гораздо лучше.