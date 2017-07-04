Михаил Южный - во втором круге Уимблдона

Михаил Южный вышел во второй круг Уимблдона, переиграв в трех сетах Николя Маю – 6:2, 7:5, 6:4. Во втором круге 35-летний российский теннисист встретится с победителем матча между канадцем Милошем Раоничем и немцем Юлианом Штруффом. Также путевки во второй круг добыли латвиец Эрнест Гулбис и немец Миша Зверев.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

ЮЖНЫЙ (Россия) – Маю (Франция) – 6:2, 7:5, 6:4

Зверев М. (Германия, 27) – Томич Б. (Австралия) – 6:4, 6:3, 6:4

Гулбис (Латвия) – Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) – 6:1, 6:1, 6:2

Павлашек (Чехия) – Эскобедо (США) – 6:7 (7:9), 6:1, 6:3, 6:1

Эдмунд (Великобритания) – Уорд А. (Великобритания, Q) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:1