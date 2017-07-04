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19:50 |
ТЕННИС —
"Большой шлем"
Михаил Южный: "Тенниса дома не так много по телевизору"
Россиянин
Михаил Южный
, который в первом круге Уимблдона обыграл
Николя Маю
(6:2, 7:5, 6:4), дал отцовское интервью Eurosport. По словам спортсмена, смотрит дома не так много тенниса из-за детей.
Михаил Южный
Николя Маю
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