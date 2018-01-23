Мертенс победила Свитолину в четвертьфинале Australian Open

Элизе Мертенс из Бельгии стала первой полуфиналисткой Australian Open. Бельгийка в двух сетах одолела четвертую "сеяную" Элину Свитолину из Украины.
В полуфинале Мертенс встретится с победительницей матча между Карлой Суарес Наварро и Каролин Возняцки.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мертенс (Бельгия) - Свитолина (Украина, 4) - 6:4, 6:0
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Эля, ты охренела!!!
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