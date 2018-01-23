06:40 | Теннис — "Большой шлем"

Мертенс победила Свитолину в четвертьфинале Australian Open

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Элизе Мертенс из Бельгии стала первой полуфиналисткой Australian Open. Бельгийка в двух сетах одолела четвертую "сеяную" Элину Свитолину из Украины. 

В полуфинале Мертенс встретится с победительницей матча между Карлой Суарес Наварро и Каролин Возняцки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Мертенс (Бельгия) - Свитолина (Украина, 4) - 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/11/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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oleg.bob

Эля, ты охренела!!!

07:07