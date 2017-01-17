Медведев вылетел из розыгрыша Australian Open, проиграв Эскобедо

Россиянин Даниил Медведев в первом круге турнира "Большого шлема" уступил представителю США Эрнесто Эскобедо - 5:7, 6:4, 6:7 (5:7), 1:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 38 минут.

В других встречах австралиец Джордан Томпсон обыграл португальца Жоау Соузу (6:7 (2:7), 4:6, 6:3, 6:2, 6:1), кореец Чон Хен одержал победу над аргентинцем Ренцо Оливо (6:2, 6:3, 6:2), 21-й "сеяный" Давид Феррер переиграл австралийца Омара Джасику (6:3, 6:0, 6:2), хорват Борна Чорич уступил украинцу Александру Долгополову (3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (7:9).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Эскобедо (США, Q) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 7:5, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1

Томпсон Дж. (Австралия) - Соуза Ж. (Португалия) - 6:7 (2:7), 4:6, 6:3, 6:2, 6:1

Чон Хен (Корея) - Оливо (Аргентина) - 6:2, 6:3, 6:2

Феррер (Испания, 21) - Джасика (Австралия, WC) - 6:3, 6:0, 6:2

Долгополов (Украина) - Чорич (Хорватия) - 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)