Медведев вылетел из розыгрыша Australian Open, проиграв Эскобедо

Россиянин Даниил Медведев в первом круге турнира "Большого шлема" уступил представителю США Эрнесто Эскобедо - 5:7, 6:4, 6:7 (5:7), 1:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 38 минут.
В других встречах австралиец Джордан Томпсон обыграл португальца Жоау Соузу (6:7 (2:7), 4:6, 6:3, 6:2, 6:1), кореец Чон Хен одержал победу над аргентинцем Ренцо Оливо (6:2, 6:3, 6:2), 21-й "сеяный" Давид Феррер переиграл австралийца Омара Джасику (6:3, 6:0, 6:2), хорват Борна Чорич уступил украинцу Александру Долгополову (3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (7:9).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Эскобедо (США, Q) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 7:5, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1
Томпсон Дж. (Австралия) - Соуза Ж. (Португалия) - 6:7 (2:7), 4:6, 6:3, 6:2, 6:1
Чон Хен (Корея) - Оливо (Аргентина) - 6:2, 6:3, 6:2
Феррер (Испания, 21) - Джасика (Австралия, WC) - 6:3, 6:0, 6:2
Долгополов (Украина) - Чорич (Хорватия) - 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)
slager
gayduk-до тебя ватан ему далеко))
12:45
gayduk
Медведев оказался полным лузером!
12:08