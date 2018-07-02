Медведев выиграл у 16-го "сеяного" Чорича и вышел во второй круг "Уимблдона"

Россиянин Даниил Медведев выиграл у 16-го номера "посева" Борны Чорича в первом круге "Уимблдона". Во втормо круге его соперником станет Гильермо Гарсия Лопес.

Первая ракетка мира Роджер Федерер также пробился во второй круг, обыграв Душана Лайовича.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Милош Раонич (Канада, 13) - Лайам Броади (Великобритания, WC) - 7:5, 6:0, 6:1

Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - Гаштау Элиаш (Португалия) - 6:2, 6:4, 6:2

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Борна Чорич (Хорватия, 16) - 7:6(8:6), 6:2, 6:2

Сергей Стаховский (Украина, WC) - Жоау Соуза (Португалия) - 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4

Жиль Мюллер (Люксембург) - Майкл Ммох (США, LL) - 7:5, 4:6, 7:6(9:7), 3:6, 6:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Леонардо Майер (Аргентина, 32) - 3:6, 6:7(5:7), 7:6(7:5), 7:6(7:5), 6:1

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Душан Лайович (Сербия) - 6:1, 6:3, 6:4

Николас Харри (Чили) - Филип Краинович (Сербия, 28) - 6:3, 3:6, 7:6(7:5), 6:4

Лукас Пуйе (Франция, 17) - Денис Кудла (США, WC) - 6:3, 6:3, 2:6, 6:3

Деннис Новак (Австрия, Q) - Петер Полански (Канада, LL) - 6:2, 6:3, 7:6 (9:7)