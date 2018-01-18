10:19 | Теннис — "Большой шлем"

Медведев в трех сетах проиграл Чон Хену во втором круге Australian Open

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Россиянин Даниил Медведев уступил корейцу Чон Хену во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах – 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.

Чон Хен в следующем круге сыграет с победителем матча Петер Гойовчик (Германия) – Александр Зверев (Германия).

Напомним, что ранее 21-летний Медведев выиграл свой первый титул ATP в карьере на турнире в Сиднее.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Чон Хен (Корея) – МЕДВЕДЕВ (Россия) – 7:6 (7:4), 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Don

чмока, лучше быть королем разменной монеты, чем лже-королем сиреном, допингистом со стажем)))

10:47

Бней Иегуда

Король разменной монеты.))

10:46

Бурый аз есьм

слабак.сдох.слился.его бы даже веснина обыграла.тряпка.только и может -на судей вопить в Лондоне.

10:40

Michelangelo.ru

Чмока, ты дятел. Медведев просто выдохся, и со второго сета перестал бороться. Всё у него нормально, в прошлом году на Австралиан Опен он вылетел в первом круге, сейчас прошёл во второй, то есть рейтинг опять в плюсе, зайдёт в топ-50, отдохнёт и будет продвигаться дальше

10:27

Бней Иегуда

В одну калиточку, как и ожидалось.)) Король второсортного турнира, бгг.))

10:24