Медведев в трех сетах проиграл Чон Хену во втором круге Australian Open

Россиянин Даниил Медведев уступил корейцу Чон Хену во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах – 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.
Чон Хен в следующем круге сыграет с победителем матча Петер Гойовчик (Германия) – Александр Зверев (Германия).
Напомним, что ранее 21-летний Медведев выиграл свой первый титул ATP в карьере на турнире в Сиднее.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Чон Хен (Корея) – МЕДВЕДЕВ (Россия) – 7:6 (7:4), 6:1, 6:1
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Don
чмока, лучше быть королем разменной монеты, чем лже-королем сиреном, допингистом со стажем)))
10:47
Бней Иегуда
Король разменной монеты.))
10:46
Бурый аз есьм
слабак.сдох.слился.его бы даже веснина обыграла.тряпка.только и может -на судей вопить в Лондоне.
10:40
Michelangelo.ru
Чмока, ты дятел. Медведев просто выдохся, и со второго сета перестал бороться. Всё у него нормально, в прошлом году на Австралиан Опен он вылетел в первом круге, сейчас прошёл во второй, то есть рейтинг опять в плюсе, зайдёт в топ-50, отдохнёт и будет продвигаться дальше
10:27
Бней Иегуда
В одну калиточку, как и ожидалось.)) Король второсортного турнира, бгг.))
10:24