Медведев в трех сетах проиграл Чон Хену во втором круге Australian Open

Россиянин Даниил Медведев уступил корейцу Чон Хену во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах – 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.

Чон Хен в следующем круге сыграет с победителем матча Петер Гойовчик (Германия) – Александр Зверев (Германия).

Напомним, что ранее 21-летний Медведев выиграл свой первый титул ATP в карьере на турнире в Сиднее.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Чон Хен (Корея) – МЕДВЕДЕВ (Россия) – 7:6 (7:4), 6:1, 6:1