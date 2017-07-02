Медведев в понедельник сыграет на Центральном корте Уимблдона

Вторая ракетка России Даниил Медведев, дебютирующий в основной сетке Уимблдона, в понедельник сыграет на Центральном корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба. Его матч с пятым "сеяным" Стэном Вавринкой запланирован третьим запуском. Перед этим состоятся встречи первого "сеяного" и действующего чемпиона Энди Маррэя с "лаки лузером" Александром Бубликом и двукратной победительницы турнира Петры Квитовой с Юханной Ларссон.

Российское дерби между Кареном Хачановым и Андреем Кузнецовым пройдет первым запуском на корте №5. Наталья Вихлянцева и Донна Векич сыграют в четвертую очередь на корте №8. Елена Веснина и Анна Блинкова также последними выйдут на 16-й корт, а Дмитрий Турсунов сыграет с Фабио Фоньини третьим запуском на 17-м.