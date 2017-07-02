Медведев в понедельник сыграет на Центральном корте Уимблдона

Вторая ракетка России Даниил Медведев, дебютирующий в основной сетке Уимблдона, в понедельник сыграет на Центральном корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба. Его матч с пятым "сеяным" Стэном Вавринкой запланирован третьим запуском. Перед этим состоятся встречи первого "сеяного" и действующего чемпиона Энди Маррэя с "лаки лузером" Александром Бубликом и двукратной победительницы турнира Петры Квитовой с Юханной Ларссон.
Российское дерби между Кареном Хачановым и Андреем Кузнецовым пройдет первым запуском на корте №5. Наталья Вихлянцева и Донна Векич сыграют в четвертую очередь на корте №8. Елена Веснина и Анна Блинкова также последними выйдут на 16-й корт, а Дмитрий Турсунов сыграет с Фабио Фоньини третьим запуском на 17-м.
- Энди Маррэй
- Дмитрий Турсунов
- Елена Веснина
- Стэн Вавринка
- Петра Квитова
- Андрей Кузнецов (теннис)
- Донна Векич
- Карен Хачанов
- Даниил Медведев (теннис)
- Фабио Фоньини
- Наталья Вихлянцева
- Александр Бублик