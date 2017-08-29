Россиянин Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open. Сегодня он в трех сетах уступил канадцу Денису Шаповалову.

Также во второй круг турнира вышли Эрнест Гулбис, Дуди Села и Раду Албот.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Шаповалов (Канада, Q) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 7:5, 6:1, 6:2

Гулбис (Латвия) - Джаннесси (Италия) - 6:4, 6:7(3:7), 6:2, 7:5

Села (Израиль) - Юбенкс (США, WC) - 6:2, 6:4, 6:2

Албот (Молдавия, Q) - Эскобедо (США) - 7:5, 4:6, 6:2, 6:4