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00:09 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Медведев проиграл в первом круге US Open


Россиянин Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open. Сегодня он в трех сетах уступил канадцу Денису Шаповалову.

Также во второй круг турнира вышли Эрнест ГулбисДуди Села и Раду Албот.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Шаповалов (Канада, Q) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 7:5, 6:1, 6:2

Гулбис (Латвия) - Джаннесси (Италия) - 6:4, 6:7(3:7), 6:2, 7:5

Села (Израиль) - Юбенкс (США, WC) - 6:2, 6:4, 6:2

Албот (Молдавия, Q) - Эскобедо (США) - 7:5, 4:6, 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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