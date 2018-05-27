Медведев проиграл Пуйе в первом круге Roland Garros

Даниил Медведев не смог преодолеть барьер первого круга Roland Garros. Россиянин в трех сетах уступил 15-му номеру "посева" Лукасу Пуйе.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 10) - Йозеф Ковалик (Словакия, Q) - 4:6, 6:1, 7:5, 7:6 (7:5)
Кеи Нишикори (Япония, 19) - Максим Жанвье (Франция, WC) - 7:6 (7:0), 6:4, 6:3
Мартин Клижан (Словакия, Q) - Ласло Джере (Сербия) - 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (8:6), 6:1
Корантен Муте (Франция, WC) - Иво Карлович (Хорватия) - 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:5)
Лукас Пуйе (Франция, 15) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:2, 6:3, 6:4
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Новоуепинни
Первый пошел. Самолет не отправляйте пока, там еще остальных кучей прихватите
19:06
shpasic
только тут или в ветке про Винус тоже?)
18:41
diskmen
Сейчас наш лучший гуру покажется.
18:38