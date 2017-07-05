Медведев проиграл Бемельмансу, потребовав заменить судью по ходу матча

Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в третий круг Уимблдона. Во втором раунде он в пяти сетах уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу. Бемельманс впервые в карьере пробился в третий круг турнира "Большого шлема".
Отметим, что по ходу заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство судейством. Он заявил, что арбитр на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого 21-летний россиянин проиграл пять геймов подряд.
Следующий соперник Бемельманса определится в поединке Кевина Андерсона из ЮАР и итальянца Андреаса Сеппи.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Бемельманс (Бельгия, Q) – МЕДВЕДЕВ (Россия) – 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3
howard
Блин, ну зачем пенять на судейство в теннисе ? Проблемки с профессиональным настроем.
20:28
redgy
Да уж, повезло Пельменю.. Даниил проиграл сам..
19:45
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Зря,конечно Даня психанул.Не имея стабильно сильной игры(пока) и обладая неустойчивым характером(тоже,надеюсь - пока)спорить ни с кем не надо!Судьи,зрители,соперник.Это приведёт лишь к потерям.
19:28
diskmen
Ничего Вавринку победил и то молодец.
19:23
Boleijj protiv
Да уж, ну и бездарно сыграл в 5-ом
19:22
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Медведев, дно, всё равно слетит.)) Серость на серости и серостью погоняет.)) 22:26 3 июля -------------------------------- Папа всё знал!)) Очередная надежда поцреотов после случайной победы над травмированным Стасяном не оправдалась, бгг.)) Зы. Нытьё грузинки и её сюсявого лизоблюда бесценно.))
19:14