19:08 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Медведев проиграл Бемельмансу, потребовав заменить судью по ходу матча

6

Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в третий круг Уимблдона. Во втором раунде он в пяти сетах уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу. Бемельманс впервые в карьере пробился в третий круг турнира "Большого шлема".

Отметим, что по ходу заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство судейством. Он заявил, что арбитр на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого 21-летний россиянин проиграл пять геймов подряд.

Следующий соперник Бемельманса определится в поединке Кевина Андерсона из ЮАР и итальянца Андреаса Сеппи.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Бемельманс (Бельгия, Q) – МЕДВЕДЕВ (Россия) – 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

howard

Блин, ну зачем пенять на судейство в теннисе ? Проблемки с профессиональным настроем.

20:28

redgy

Да уж, повезло Пельменю.. Даниил проиграл сам..

19:45

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Зря,конечно Даня психанул.Не имея стабильно сильной игры(пока) и обладая неустойчивым характером(тоже,надеюсь - пока)спорить ни с кем не надо!Судьи,зрители,соперник.Это приведёт лишь к потерям.

19:28

diskmen

Ничего Вавринку победил и то молодец.

19:23

Boleijj protiv

Да уж, ну и бездарно сыграл в 5-ом

19:22

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Медведев, дно, всё равно слетит.)) Серость на серости и серостью погоняет.)) 22:26 3 июля -------------------------------- Папа всё знал!)) Очередная надежда поцреотов после случайной победы над травмированным Стасяном не оправдалась, бгг.)) Зы. Нытьё грузинки и её сюсявого лизоблюда бесценно.))

19:14