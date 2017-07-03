Медведев победил Вавринку в первом круге Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев в матче первого круга Уимблдона в четырех сетах обыграл пятую ракетку турнира швейцарца Стэна Вавринку. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Во втором круге 21-летний Медведев сыграет против бельгийца Рубена Бемельманса, который оказался сильнее немца Томми Хааса.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) – Вавринка (Швейцария, 5) – 6:4, 3:6, 6:4, 6:1

Бемельманс (Бельгия, Q) - Хаас (Германия, WC) - 6:2, 3:6, 6:3, 7:5

Джумхур (Босния и Герцеговина) - Оливо (Аргентина) - 6:2, 6:0, 6:1

Мюллер (Люксембург, 16) - Фучович (Венгрия, WC) - 7:5, 6:4, 6:2

Росол (Чехия, Q) - Лааксонен (Швейцария) - 4:6, 7:5, 6:3, 6:4