Медведев победил Вавринку в первом круге Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев в матче первого круга Уимблдона в четырех сетах обыграл пятую ракетку турнира швейцарца Стэна Вавринку. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
Во втором круге 21-летний Медведев сыграет против бельгийца Рубена Бемельманса, который оказался сильнее немца Томми Хааса.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
МЕДВЕДЕВ (Россия) – Вавринка (Швейцария, 5) – 6:4, 3:6, 6:4, 6:1
Бемельманс (Бельгия, Q) - Хаас (Германия, WC) - 6:2, 3:6, 6:3, 7:5
Джумхур (Босния и Герцеговина) - Оливо (Аргентина) - 6:2, 6:0, 6:1
Мюллер (Люксембург, 16) - Фучович (Венгрия, WC) - 7:5, 6:4, 6:2
Росол (Чехия, Q) - Лааксонен (Швейцария) - 4:6, 7:5, 6:3, 6:4
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Халявная ставка прям сейчас в лайве.)) Халявище из халяв.)) Зайдёт сто пудов.) Кэф 5.) 22:22 --------------------- Остапенко-Саснович 2-й сет 1-6 Изи мани для Папы!)) За 22 минуты управились, родненькие, кормилицы мои.))
22:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Так Ваврынка стероидный бройлер.
22:39
Я из Волгограда
ЧМОка,паршивец, тебе ли о серости говорить? Это ты - никчёмный и никому не нужный предмет. А Даньку не тронь. Он, в отличие от тебя, настоящий человек. У него,кстати,в этом году врачи диагностировали мононуклеоз. Некоторые завязывают со спортом после такой болезни. А Данька молодец -играет и не ноет. И ведь побеждает.
22:38
rusfed 2.0
Как бы не сглазить Медведева - но там сетка неплохая дальше
22:26
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Медведев, дно, всё равно слетит.)) Серость на серости и серостью погоняет.))
22:26
rusfed 2.0
Ахаха, Чмока, что ты хочешь скопировать? rusfed 2.0 Медведев в неплохой форме щас. Может за один сет как минимум зацепиться 13:50 30 ИЮНЯ
22:23
ergheiz
Теннис снова начал смотреть после долгого перерыва. Очень рад за Медведева. За него хочется болеть. Получил огромное удовольствие от игры. Проблемы с ногой были у соперника, но это не та травма, с которой нельзя играть. Думаю, сам Вавринка не будет делать акцент на этом, если его кто-то спросит о причинах поражения.
22:23
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Кэф 5.)
22:23
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Халявная ставка прям сейчас в лайве.)) Халявище из халяв.)) Зайдёт сто пудов.)
22:22
Arthas
Ну и где все горе-эксперты, которые после жеребьевки и поражения от Джоковича в полуфинале в Истборне говорили, что Медведев может собирать монатки, что Вавр его вынесет?
22:13
diskmen
Я в шоке.Просто чудо какое-то.Ей богу, думал проиграет под ноль.
22:07
Я из Волгограда
Ах,да.Забыл добавить: Читалось)
22:06
tryam
Ну там Вавринка на одной ноге был....
22:05
rusfed 2.0
А Чмока-то в лайве Стэна прихватил. Соточку закинул
22:05
rusfed 2.0
Был уверен, что даст бой. Молодец
22:04
Я из Волгограда
Это было круто. Первая победа на турнирах Большого Шлема и сразу над третьей ракеткой мира.Браво,Даня.
22:02