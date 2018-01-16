11:50 | Теннис — "Большой шлем"

Медведев победил Коккинакиса, Миша Зверев снялся с Australian Open

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Россиянин Даниил Медведев в четырех сетах одолел хозяина корта Танаси Коккинакиса в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Его следующим соперником станет кореец Чон Хен, вышедший во второй раунд после того, как его соперник немец Миша Зверев снялся из-за травмы.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) – Коккинакис (Австралия, WC) – 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:4

Чон Хен (Корея) – Зверев М. (Германия, 32) – 6:2, 4:1 отказ 2-го игрока

Смычек (США, WC) – Попырин (Австралия, WC) – 6:3, 6:7 (14:16), 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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maximus

После корейца, второй Зверев... увы

12:41

Michelangelo.ru

Ну как на классе - очень напряжённо. Хорошо, что взял третий сет, а так бы могло сил не хватить - Медведев известен слабым здоровьем

12:22

shpasic

на классе.))

12:02

Florida9

отправил Коки к Чмоки на Большой Барьерный Риф

11:57