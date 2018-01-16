Медведев победил Коккинакиса, Миша Зверев снялся с Australian Open

Россиянин Даниил Медведев в четырех сетах одолел хозяина корта Танаси Коккинакиса в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Его следующим соперником станет кореец Чон Хен, вышедший во второй раунд после того, как его соперник немец Миша Зверев снялся из-за травмы.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
МЕДВЕДЕВ (Россия) – Коккинакис (Австралия, WC) – 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:4
Чон Хен (Корея) – Зверев М. (Германия, 32) – 6:2, 4:1 отказ 2-го игрока
Смычек (США, WC) – Попырин (Австралия, WC) – 6:3, 6:7 (14:16), 6:3, 6:3
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maximus
После корейца, второй Зверев... увы
12:41
Michelangelo.ru
Ну как на классе - очень напряжённо. Хорошо, что взял третий сет, а так бы могло сил не хватить - Медведев известен слабым здоровьем
12:22
shpasic
на классе.))
12:02
Florida9
отправил Коки к Чмоки на Большой Барьерный Риф
11:57