Медведев победил Коккинакиса, Миша Зверев снялся с Australian Open

Россиянин Даниил Медведев в четырех сетах одолел хозяина корта Танаси Коккинакиса в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Его следующим соперником станет кореец Чон Хен, вышедший во второй раунд после того, как его соперник немец Миша Зверев снялся из-за травмы.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

МЕДВЕДЕВ (Россия) – Коккинакис (Австралия, WC) – 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:4

Чон Хен (Корея) – Зверев М. (Германия, 32) – 6:2, 4:1 отказ 2-го игрока

Смычек (США, WC) – Попырин (Австралия, WC) – 6:3, 6:7 (14:16), 6:3, 6:3