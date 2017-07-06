13:08 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Медведев оштрафован на 14 500 долларов за неспортивное поведение на Уимблдоне

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Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 14 500 долларов за неспортивное поведение по ходу и после окончания матча второго круга Уимблдона с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, проигранного в пяти сетах. Об этом сообщил в своем Твиттере известный теннисный журналист Бен Ротенберг.

Напомним, что вторая ракетка России на протяжении матча неоднократно вступал в споры с арбитром на вышке и требовал приглашения рефери и ее замены. А по окончании поединка бросил в сторону судейской вышки горсть монет. Позже Медведев извинился за свое поведение, сказав, что "поступил глупо в горячке момента".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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serenky25

Ну если уж решил что "судья продажная...коза..", то уж стой до конца победного!!!!

14:21

defender_8

Ну что скажешь,- дурак!

14:16

rashlim

Нехило накидал. Нервишки, кончено, надо лечить, но его можно понять, судьи порой беспредельничают. Я в молодости сам, помню, в судью подал вторую подачу. Но не попал, к сожалению.

13:43

Sobakin94

Почему эти тупые английские козлы обижают наше нежное достояние? Руки прочь от Медведева!

13:38

chel_kostyan

в минусе поди от выступления ))

13:38

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

И, ЭТО --- ""ВСЁ" ???????????? этого павлина самодовольно--неврастенического годика на полтора куда--нибудь на Севера отправить ::: денюжку заработать, а то ДАМУ осыпать ЖЕЛЕЗНОЙ МЕЛОЧЬЮ, да ещё на аристократическом турнире, ЭТО ---- моветон!!!!

13:22