Медведев оштрафован на 14 500 долларов за неспортивное поведение на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 14 500 долларов за неспортивное поведение по ходу и после окончания матча второго круга Уимблдона с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, проигранного в пяти сетах. Об этом сообщил в своем Твиттере известный теннисный журналист Бен Ротенберг.

Big fines announces today at #Wimbledon , all for unsportsmanlike conduct:



$15,000 for Tomic;



$14,500 ($7,500+$4,000+$3,000) for Medvedev. – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 6 июля 2017 г.

Напомним, что вторая ракетка России на протяжении матча неоднократно вступал в споры с арбитром на вышке и требовал приглашения рефери и ее замены. А по окончании поединка бросил в сторону судейской вышки горсть монет. Позже Медведев извинился за свое поведение, сказав, что "поступил глупо в горячке момента".