Медведев оштрафован на 14 500 долларов за неспортивное поведение на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 14 500 долларов за неспортивное поведение по ходу и после окончания матча второго круга Уимблдона с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, проигранного в пяти сетах. Об этом сообщил в своем Твиттере известный теннисный журналист Бен Ротенберг.
Big fines announces today at #Wimbledon , all for unsportsmanlike conduct:– Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 6 июля 2017 г.
$15,000 for Tomic;
$14,500 ($7,500+$4,000+$3,000) for Medvedev.
Напомним, что вторая ракетка России на протяжении матча неоднократно вступал в споры с арбитром на вышке и требовал приглашения рефери и ее замены. А по окончании поединка бросил в сторону судейской вышки горсть монет. Позже Медведев извинился за свое поведение, сказав, что "поступил глупо в горячке момента".
serenky25
Ну если уж решил что "судья продажная...коза..", то уж стой до конца победного!!!!
14:21
defender_8
Ну что скажешь,- дурак!
14:16
rashlim
Нехило накидал. Нервишки, кончено, надо лечить, но его можно понять, судьи порой беспредельничают. Я в молодости сам, помню, в судью подал вторую подачу. Но не попал, к сожалению.
13:43
Sobakin94
Почему эти тупые английские козлы обижают наше нежное достояние? Руки прочь от Медведева!
13:38
chel_kostyan
в минусе поди от выступления ))
13:38
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
И, ЭТО --- ""ВСЁ" ???????????? этого павлина самодовольно--неврастенического годика на полтора куда--нибудь на Севера отправить ::: денюжку заработать, а то ДАМУ осыпать ЖЕЛЕЗНОЙ МЕЛОЧЬЮ, да ещё на аристократическом турнире, ЭТО ---- моветон!!!!
13:22