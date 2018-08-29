Медведев обыграл Циципаса на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4, 4:6, 6:3) во втором раунде US Open в мужском одиночном разряде. Грек был посеян на турнире под 15-м номером.

Матч продолжался два часа и 48 минут. В следующем раунде россиянин сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Борна Чорич (Хорватия, 20) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 7:6(7:4), 6:2, 6:3

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Стефанос Циципас (Греция, 15) - 6:4, 6:3, 4:6, 6:3