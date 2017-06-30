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Медведев на Уимблдоне сыграет с Вавринкой, Федерер - с Долгополовым

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Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона. Первая ракетка мира британец Энди Маррэй может встретиться в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. В другой половине сетки расположились серб Новак Джокович, который стартует игрой со словаком Мартином Клижаном, и швейцарец Роджер Федерер. Последний начнет турнир с матча против украинца Александра Долгополова.

Россиянин Даниил Медведев начнет выступление в основной части Уимблдона с игры против швейцарца Стэна Вавринки.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Медведев в неплохой форме щас. Может за один сет как минимум зацепиться

13:50

tryam

ну да. никаких судорог не будет

13:07

diskmen

Повезло Медведеву.Можно заранее паковать чемоданы.

12:42