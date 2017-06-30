Медведев на Уимблдоне сыграет с Вавринкой, Федерер - с Долгополовым

Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона. Первая ракетка мира британец Энди Маррэй может встретиться в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. В другой половине сетки расположились серб Новак Джокович, который стартует игрой со словаком Мартином Клижаном, и швейцарец Роджер Федерер. Последний начнет турнир с матча против украинца Александра Долгополова.
Россиянин Даниил Медведев начнет выступление в основной части Уимблдона с игры против швейцарца Стэна Вавринки.
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Энди Маррэй
- Стэн Вавринка
- Новак Джокович
- Александр Долгополов-мл. (теннис)
- Даниил Медведев (теннис)
rusfed 2.0
Медведев в неплохой форме щас. Может за один сет как минимум зацепиться
13:50
tryam
ну да. никаких судорог не будет
13:07
diskmen
Повезло Медведеву.Можно заранее паковать чемоданы.
12:42