Медведев на Уимблдоне сыграет с Вавринкой, Федерер - с Долгополовым

Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона. Первая ракетка мира британец Энди Маррэй может встретиться в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. В другой половине сетки расположились серб Новак Джокович, который стартует игрой со словаком Мартином Клижаном, и швейцарец Роджер Федерер. Последний начнет турнир с матча против украинца Александра Долгополова.

Россиянин Даниил Медведев начнет выступление в основной части Уимблдона с игры против швейцарца Стэна Вавринки.