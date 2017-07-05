Медведев извинился за брошенные к судейской вышке монеты

Россиянин Даниил Медведев заявил, что жалеет о своем поведении в матче второго круга Уимблдона против бельгийца Рубена Бемельманса (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6). После поражения, пожав руку сопернику, 21-летний теннисист подошел к своей сумке, достал кошелек и начал бросать мелочь к судейской вышке.

По ходу заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство работой арбитра. Он заявил, что судья на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого россиянин проиграл пять геймов подряд.

– Я поступил глупо в горячке момента, – сказал Медведев на пресс-конференции. – Что значили мои действия? Просто я был разочарован. У этого не было никакого значения. Я приношу свои извинения.

Медведев бросил деньги к судейской вышке после поражения от Бемельманса