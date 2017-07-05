Медведев бросил деньги к судейской вышке после поражения от Бемельманса

Россиянин Даниил Медведев в пяти сетах проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6) во втором круге Уимблдона. После поражения, пожав руку сопернику, 21-летний теннисист подошел к своей сумке, достал кошелек и начал бросать мелочь к судейской вышке.
По ходу заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство работой арбитра. Он заявил, что судья на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого россиянин проиграл пять геймов подряд.
Отметим, что за такое поведение Медведеву может грозить крупный штраф со стороны организаторов.
Medvedev acaba de abrir su cartera y echarle unas monedas a la juez de silla 😳😳😳 pic.twitter.com/VPCIuc2tNF– Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) 5 июля 2017 г.
rusfed 2.0
Оказалось, господа, что единственный благородный русский - Карен Хачанов
20:51
Антимайдан
Рано его Тарпищев похвалил, видимо. Надеюсь, его не простят - что бы поумнел. Но судить его не мне, я пятисетовых матчей в своей жизни не играл ни разу, даже на своем ("дворовом") уровне :). У парнишки просто кончились силы, вот и психанул. Усвоит этот урок - будет сильнее!
20:40
Джин_SM(v3)
Медведев же... денег нет, но вы держитесь...
20:35
Неравнодушный Ден
Кем он себя возомнил этот мешок?!
20:24
SergMayak
Саймон, слим таллер, родченков все видит - вы дешевые добелоиды!!!!
20:12
Новоуепинни
А я бы еще Павлюченкову взял бы да и Павлюченковой-то прямо по судейской вышке запустил. Чтоб знали
20:10
Мару_Саймон
Надеюсь, его больше не пустят страну позорить в приличных турнирах
20:10
Мару_Саймон
очередной россиянин ведет себя как обиженная девочка. Типичное поведение, ничего нового
20:09
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Никакого Вавринку он не обыгрывал. Вавринка получил травму и не мог играть, отсюда и такой результат.
20:09
Thomas_Boy_
Я, как Патриот, еще бы по морде дал. С ноги. Или ракеткой там... А можно сначала с ноги, а потом ракеткой.
20:07
Slim Taller
Помимо штрафа,не лишней будет и дисквалификация.Лучшего способа дискредитировать страну он не нашёл.
20:06
Новоуепинни
А мог бы вообще из биотуалетов набрать че-нибудь по-бырому да и кинуть судейке в морду. Тоже красиво было б
20:06
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Жаль...Не имея серьёзного веса в теннисе - устраивает этот цирк! Надеюсь,с опытом пройдёт.Теннис не таких бунтарей "пережёвывал",а таких,даже не заметит...Верней,заметит.Вместе с этими монетами впаяют ещё приличный штраф.
20:05
Thomas_Boy_
А так-то правильно. Они, гейропейцы, по другому-то не понимают.
20:03
rusfed 2.0
Разочарование
19:59
rusfed 2.0
Но Захарова должна прикрыть его
19:59
tabs
нельзя так плыть, молодой, а нервишки ни к черту...
19:58
rusfed 2.0
Узнаю соотечественника
19:58
defender_8
Буду рад, если этого оболтуса крупно оштрафуют.
19:50
Новоуепинни
А так-то я бы на его месте не жмотился, а 100-фунтовые бы раскидал. А то монетки-то кидать - пфф, и я могу. А ты возьми 50 100-фунтовых бумажек - и кинь в морду, вот это сильно! А так по-дишмански, не по-русски получилось. Не оправдал фамилию ((
19:49
Новоуепинни
Вавринку-то на траве обыграть - это сильно. Вавринка главным претендентом был, он траве как Надаль на грунте все выигрывает уже много лет
19:47
ПанОптикум
Одно дело психовать во время матча, другое устраивать цирк после (махать кулаками после драки). Очень некрасиво, лишний раз ярлык на русских дал повод повесить.
19:46
Новоуепинни
Cудья красава. Это заговор. Выбили нечестно главного претендента на чашку, тащат в победители какого-то бельгийского ноунейма. Грустно за мировой теннис, все куплено
19:45
PallMall
Матч смотрел. Медведев играл плохо, словил звезду после выигрыша у Вавринки. Ничего из него не выйдет, слаб характером оказался.
19:43
Уралмашевец
Просто дурак...
19:42
takitak
Азартный парень. Даже если судья была предвзята (видео этого матча не просматривал, да и не хочу), зачем эта сцена? Это же не смотрины в театральный ВУЗ
19:29
Boleijj protiv
Псих, сам отдал встречу.
19:28