Медведев бросил деньги к судейской вышке после поражения от Бемельманса

Россиянин Даниил Медведев в пяти сетах проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6) во втором круге Уимблдона. После поражения, пожав руку сопернику, 21-летний теннисист подошел к своей сумке, достал кошелек и начал бросать мелочь к судейской вышке.

По ходу заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство работой арбитра. Он заявил, что судья на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого россиянин проиграл пять геймов подряд.

Отметим, что за такое поведение Медведеву может грозить крупный штраф со стороны организаторов.