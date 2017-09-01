Мэдисон Кис: "Веснина очень уверена в себе, мне будет нелегко"

Американская теннисистка Мэдисон Кис отметила, что россиянка Елена Веснина будет для нее сложной соперницей в третьем круге US Open. Она также добавила, что россиянка уверена в себе после побед в парном разряде, поэтому ей будет нелегко.

– Еще не успела обдумать то, что теперь сыграю с Весниной. На этом этапе уже все играют хорошо, – приводит официальный сайт турнира слова Весниной. – Она будет сложной соперницей для меня. В последнее время Веснина добилась отличных результатов в парном разряде. Она очень уверена в себе, мне будет нелегко.

Матч между Кис и Весниной пройдет завтра, 2 сентября.