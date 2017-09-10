Мэдисон Кис: "Если я и должна была проиграть сегодня, то рада, что уступила Стивенс"

Американская теннисистка Мэдисон Кис после поражения в финале US Open от Слоан Стивенс отметила, что уступила человеку, который ей нравится. По словам спортсменки, она не показала своей лучшей игры.

- Мне действительно нравится Слоан, - приводит пресс-служба турнира слова Кис. - Играть против нее - это что-то особенное. Я не показала лучший теннис сегодня, и я действительно разочарована. Но спасибо Стивенс, которая поддержала меня. Если и был кто-то, кому я должна была проиграть, то рада, что это именно Слоан.