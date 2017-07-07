Маттек-Сэндз проходит углубленное обследование после травмы колена

Американка Бетани Маттек-Сэндз проходит обследование в больнице после травмы, полученной в матче Уимблдона с румынкой Сораной Кирстей. В третьем сете 32-летняя спортсменка упала на корте и громко закричала, попросив о помощи. Врачи работали над поврежденным коленом Маттек-Сэндз на корте более 20 минут, после чего спортсменку увезли в больницу.

– Бетани проходит углубленное обследование, и в ближайшее время мы будем знать подробнее ее состояние, – приводит Reuters заявление WTA. – Бетани благодарит всех за пожелания здоровья и поддержку.

Напомним, что четыре года назад Маттек-Сэндз лечилась после серьезной травмы связок того же колена.