13:50 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Roland Garros в парном разряде

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Бетани Маттек-Сэндз из США и Люси Шафаржова из Чехии выиграли Roland Garros в парном разряде. Первые "сеяные" в финале одолели Эшли Бэрти и Кейси Деллакуа.

Напомним, что в одиночном разряде у женщин победу одержала латвийка Елена Остапенко.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Парный разряд 

Финал 

Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 1) - Бэрти/Деллакуа К. (Австралия) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/12/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

5-й мэйджор за неполные 3 года.) Лучшая пара сейчас.) Зы У Штатов 2 победителя на этом РГ.)

13:55