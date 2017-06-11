Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Roland Garros в парном разряде

Бетани Маттек-Сэндз из США и Люси Шафаржова из Чехии выиграли Roland Garros в парном разряде. Первые "сеяные" в финале одолели Эшли Бэрти и Кейси Деллакуа.
Напомним, что в одиночном разряде у женщин победу одержала латвийка Елена Остапенко.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Финал
Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 1) - Бэрти/Деллакуа К. (Австралия) - 6:2, 6:1
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
5-й мэйджор за неполные 3 года.) Лучшая пара сейчас.) Зы У Штатов 2 победителя на этом РГ.)
13:55