Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Roland Garros в парном разряде

Бетани Маттек-Сэндз из США и Люси Шафаржова из Чехии выиграли Roland Garros в парном разряде. Первые "сеяные" в финале одолели Эшли Бэрти и Кейси Деллакуа.

Напомним, что в одиночном разряде у женщин победу одержала латвийка Елена Остапенко.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Финал

Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 1) - Бэрти/Деллакуа К. (Австралия) - 6:2, 6:1