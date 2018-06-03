Матч Касаткина – Возняцки остановлен и будет доигран в понедельник

Матч четвертого круга Roland Garros между россиянкой Дарьей Касаткиной и датчанкой Каролин Возняцки будет доигран в понедельник. Игру остановили в 21.22 (по местному времени) из-за плохой видимости во втором сете при счете 7:6, 3:3 в пользу россиянки.
Отметим, что обе теннисистки хотели остановить встречу еще 20 минут назад – в 21.00, но тогда судьи им отказали.
Касаткина и Возняцки хотели остановить свой матч и доиграть его в понедельник. Судьи им не дали
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Док.
Дык, чего, опять двухскобчоный пенсионер переобулся? Странно, а кто же скулил на весь форум, что он обожает Машеньку и балдеет от её игры? Клон? ======================================================================================================= SMОuKB! Браво Маша!) Это было феноменально!) Спасибо за РГ, карьерный БШ, и за 1-ю ракетку в очередной раз!) Ты по праву сильнейшая!) 18:52 9 ИЮНЯ 2012
22:55
diskmen
Я не понимаю зачем проводить вечернию встречу если нет искуственного освещения.Как сказала комментаторша завтра будет плохая погода,а теннисистки не знают.
22:47
#Костюм кошки Ваканды)
Серену с Шарой тоже смотреть не буду..)) Соблазн поржать над очередным выносом Шары велик, но слушать в течение часа противные стоны получающей удовольствие Шары - тоже не для меня!)) Я, конечно, эстет, но не до такой степени.))
22:45
diskmen
В первом сете и правда игра была дворовая.Во втором получше только после того как поняли что встреча скоро закончится.
22:41
#Костюм кошки Ваканды)
Каро взять у подруги Серены диск с методичкой по выносу безударного мужика...)) Там минут на 40,кажется, немного, посмотреть можно, поучиться.)
22:41
rusfed 2.0
Чмока, ставлю твою коробку из-под холодильника, Касаткина мужественнее тебя выглядит
22:40
#Костюм кошки Ваканды)
Я честно попытался смотреть, но хватило на полгейма...)) Как и говорил вчера, такой роскоши себе позволить не могу...)) При всей симпатии к Каролине, видеть раскабаневшего безударного мужичка на другой половине выше моих сил.))
22:39
#Костюм кошки Ваканды)
Я правильно понял, что уровень тенниса в данном матче - ниже плинтуса?)) Ценители "современный теннис не торт", поведайте?))
22:37
rusfed 2.0
Хачанов сегодня со вторым сеяным на равных отборолся. Касаткина, мягко говоря, не хуже второй сеяной у женщин. Совсем неплохо. Касаткина тут очень далеко может пройти (вплоть до финала), если не будет падать ниже своего обычного уровня. Даже без подачи
22:34