Матч Касаткина – Возняцки остановлен и будет доигран в понедельник

Матч четвертого круга Roland Garros между россиянкой Дарьей Касаткиной и датчанкой Каролин Возняцки будет доигран в понедельник. Игру остановили в 21.22 (по местному времени) из-за плохой видимости во втором сете при счете 7:6, 3:3 в пользу россиянки.

Отметим, что обе теннисистки хотели остановить встречу еще 20 минут назад – в 21.00, но тогда судьи им отказали.​

Касаткина и Возняцки хотели остановить свой матч и доиграть его в понедельник. Судьи им не дали