Матч Хачанова с Изнером перенесен на воскресенье

Официальный Твиттер Roland Garros объявил, что все сегодняшние матчи перенесены на воскресенье из-за плохой погоды.

К вечеру в Париже начался дождь, из-за чего свою встречу не смог доиграть российский теннисист Карен Хачанов, выигравший первый сет у американца Джона Изнера со счетом 7:6. Таким образом, матч будет продолжен в воскресенье.