Матч Хачанова с Изнером перенесен на воскресенье

Официальный Твиттер Roland Garros объявил, что все сегодняшние матчи перенесены на воскресенье из-за плохой погоды.
К вечеру в Париже начался дождь, из-за чего свою встречу не смог доиграть российский теннисист Карен Хачанов, выигравший первый сет у американца Джона Изнера со счетом 7:6. Таким образом, матч будет продолжен в воскресенье.
Tous les matches sont suspendus pour la journée en raison de la ☔️. Reprise des rencontres demain dimanche. #RG17 pic.twitter.com/NGYr5ruKki– Roland-Garros (@rolandgarros) 3 июня 2017 г.