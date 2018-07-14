Матч Джокович - Надаль возобновится в 15.00 по московскому времени

Матч 1/2 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем возобновится сегодня в 15.00 по московскому времени, сообщают организаторы турнира.

Серб ведет 6:4, 3:6, 7:6 (11-9) после трех сетов. Матч возобновится в субботу, а победитель сыграет с Кевином Андерсоном в финале в воскресенье.

В 16.00 по расписанию сегодня должен стартовать женский финал между немкой Ангелик Кербер и американкой Сереной Уильямс.