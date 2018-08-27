23:51 27 августа | Теннис — "Большой шлем"

Маррэй вышел во второй круг Открытого чемпионата США


Британец Энди Маррэй вышел во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв австралийца Джеймса Дакуорта со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:3. Матч продолжался 3 часа 17 минут.

В следующем круге Маррэй сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Энди Маррэй (Великобритания) - Джеймс Дакуорт (Австралия) - 6:7(5:7), 6:3, 7:5, 6:3

Фернандо Вердаско (Испания, 31) - Фелисиано Лопес (Испания) - 6:2, 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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