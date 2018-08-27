Британец Энди Маррэй вышел во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв австралийца Джеймса Дакуорта со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:3. Матч продолжался 3 часа 17 минут.

В следующем круге Маррэй сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррэй (Великобритания) - Джеймс Дакуорт (Австралия) - 6:7(5:7), 6:3, 7:5, 6:3

Фернандо Вердаско (Испания, 31) - Фелисиано Лопес (Испания) - 6:2, 7:5, 6:4