Британец Энди Маррэй вышел во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв австралийца Джеймса Дакуорта со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:3. Матч продолжался 3 часа 17 минут.
В следующем круге Маррэй сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррэй (Великобритания) - Джеймс Дакуорт (Австралия) - 6:7(5:7), 6:3, 7:5, 6:3
Фернандо Вердаско (Испания, 31) - Фелисиано Лопес (Испания) - 6:2, 7:5, 6:4
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