Маррэй вышел в полуфинал Roland Garros и сыграет с Вавринкой

Британец Энди Маррэй стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата Франции, обыграв японца Кея Нишикори со счетом 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1. За выход в финал первая ракетка мира поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маррэй Э. (Великобритания, 1) - Нишикори (Япония, 8) - 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1
alexzander
Да,Энди вроде как смотрится уверенней, никак Ноле! И Вавринка менее предсказуемый и стабильный, посмотрим конечно в пятницу!
21:08
rusfed 2.0
Повезло Стэну. Лузер достался
20:18