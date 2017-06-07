Маррэй вышел в полуфинал Roland Garros и сыграет с Вавринкой

Британец Энди Маррэй стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата Франции, обыграв японца Кея Нишикори со счетом 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1. За выход в финал первая ракетка мира поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маррэй Э. (Великобритания, 1) - Нишикори (Япония, 8) - 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1