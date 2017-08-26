Маррэй снялся с Открытого чемпионата США

Британец Энди Маррэй не примет участия на Открытом чемпионате США, сообщает Telegraph. Вторая ракетка мира пропустит турнир из-за повреждения тазобедренного сустава.
– Боль не поможет мне выиграть турнир, а это было моей главной целью, – цитирует Telegraph Маррэя.
Напомним, что проблемы с травмой помешали теннисисту в этом году на Уимблдоне. В первом матче в США Маррэй должен был встретится с американцем Теннисом Сандгреном.
tipitip
Путь для Федерера в очередной раз в этом сезоне расчищен :) Равно как и для других.
23:41
shpasic
ахахаха, читалось)))
23:33