Маррэй снялся с Открытого чемпионата США

Британец Энди Маррэй не примет участия на Открытом чемпионате США, сообщает Telegraph. Вторая ракетка мира пропустит турнир из-за повреждения тазобедренного сустава.

– Боль не поможет мне выиграть турнир, а это было моей главной целью, – цитирует Telegraph Маррэя.

Напомним, что проблемы с травмой помешали теннисисту в этом году на Уимблдоне. В первом матче в США Маррэй должен был встретится с американцем Теннисом Сандгреном.