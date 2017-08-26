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22:57 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Маррэй снялся с Открытого чемпионата США

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Британец Энди Маррэй не примет участия на Открытом чемпионате США, сообщает Telegraph. Вторая ракетка мира пропустит турнир из-за повреждения тазобедренного сустава.

– Боль не поможет мне выиграть турнир, а это было моей главной целью, – цитирует Telegraph Маррэя.

Напомним, что проблемы с травмой помешали теннисисту в этом году на Уимблдоне. В первом матче в США Маррэй должен был встретится с американцем Теннисом Сандгреном.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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tipitip

Путь для Федерера в очередной раз в этом сезоне расчищен :) Равно как и для других.

23:41

shpasic

ахахаха, читалось)))

23:33