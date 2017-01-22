Маррэй проиграл Звереву и покинул Australian Open

Британец Энди Маррэй в матче четвертого круга Australian Open уступил немцу Мише Звереву - 7:5, 5:7, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 36 минут. В четвертьфинале представитель Германии встретится с победителем пары Роджер Федерер - Кеи Нишикори.
Отметим, что Зверев впервые вышел в 1/4 финала "Большого шлема". До этого его лучшим результатом был третий круг "Уимблдона" в 2008 году.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Зверев М. (Германия) - Маррэй Э. (Великобритания, 1) - 7:5, 5:7, 6:2, 6:4
alexzander
rusfed 2.0 Привет) Не спорь, бесполезно, барышня "всегда" права!)))Переживает поди, Роджер пока проигрывает, хоть я и сам болею именно за него в матче
11:31
rusfed 2.0
Ахаха. И Олимпийское золото у Чмоки неожиданно стало высоко котироваться. Чепушило (с)
11:26
Айртон
Насколько я помню, по мнению поцреотов и рашпеда в частности, сейчас должна была идти эпоха Рублёва.)) Но несмотря на все его предсказания, и примитивную аналитику, чуда не произошло и Андрюффка не оправдал надежд.))
11:23
Айртон
А почему эпоха Энди не в разгаре?)) Я чёт не понял.)) Человек стал двукратным Олимпийским чемпионом в одиночном разряде, первая ракетка мира.)) Сейчас да, эпоха Энди, чья следущая будет - посмотрим.))
11:21
rusfed 2.0
Ахаха. Великий теннисный эксперт Чмока пару дней назад после вылета Джоковича: Айртон. Эпоха Энди в самом разгаре!)) 11:36 19 ЯНВАРЯ
11:18
alexzander
Айртон Безусловно и все американки( Эверт, Кинг ),как и Навратилова!!!
11:17
Айртон
Самое главное что колхозное дно из страны рф повылетало ещё на ранних стадях.)) А все оставшиеся более чем достойны, кто бы ни выиграл из них.))
11:17
slager
это даже лучше что выиграет кто другой-для интереса-федя не победит-думаю можно говорить почти уверенно-просто не тянет уже 5 сетов с более молодыми-надаль тоже-по игре очень сильно выглядет гриша и стэн вроде прибавляет
11:13
Айртон
Мнение Эверт, Кинг и многих других авторитетных людей из мира тенниса, признавших Серену Величайшей теннисисткой в истории, гораздо ценнее для меня твоего мнения.)) Смею полагать они в теннисе разбираются получше тебя.)) Так что ной про болезнь скока хошь.))
11:12
slager
я польщен что чепушило помнит что пишу))) я говорил что финал раонич марей-и победа марея-я думаю))) никаких утверждений-я никогда не говорю о будущем утвердительно уверенно-это глупо-удел таких как чепушило- у марея никаких травм-просто миша играл луший теннис жизни а марей 100% не ждал такого-так бывает
11:10
alexzander
Айртон Да ладно тебе, перевертыш,Я наоборот переживаю за Серену, очень, тяжело больная женщина,как выяснилось, перекрывает рекорды по настоящему ВЕЛИКОЙ ШТЕФФИ!!! Так что "баба Надя" не плач!!!)
11:05
Айртон
Если Федя сыграет как с Бердыхом - соперников у него нет.) Это был Федя из прошлого.)) Курье долго в шоке пребывал.))
10:53
Братчанин
Желаю победы Федереру - единственному умному игроку в Туре! Заслуживает титул больше остальных!
10:49
Гаттузо зол!
Тупарик Шмока на заблеванном диване в ночлежке опять испортил воздух своими ха-ха предсказаниями. Какая эра марэя, забери у него ТИ и будет он не по корту бегать, а как доходяка в хосписе лежать.
10:46
Айртон
А ты кому победы пожелала?)) За Серену, я так понял, ты уже не болеешь?)) Бгг.)) Бот-перевёртыш.))
10:46
alexzander
Айртон Почитай свои комментарии и по Энди и по Рафе!!!А вообще не расстраивайся!!Еще есть Роджер, ты правда и ему уже победы пожелала, бедный Рождер!!!
10:42
Айртон
alexzander Сашуля, вообще-то это слагер вчера говорил, что Маррей выиграет титул.))
10:39
Айртон
Странный матч, невынужденных поровну, по виннерам +20 у Энди. Кто смотрел, травма Маррея? Ну теперь Феде карты в руки!))
10:37
16vic
Шавку №1, бегающую с высунутым языком по всему корту за выигрышными мячиками вышвырнули! Миша - красаучег!!!
10:36
craped
Я чё-то перестал следить за теннисом, видать зря.
10:36
alexzander
Вот это да!!! И Маррэй вслед за Новаком. Путь открыт для многих теперь.И кстати, что касается вчерашнего матча Рафа-Саша, сколько было комментариев не лестных в адрес Рафы,а это оказывается братья Зверевы играют отлично, еще раз , браво Рафа! Ну а "мадемуазель Надя Айртон"как всегда "все знала и предвидела")))
10:35
slager
ха ха ха))))) чепушило ушастое писало про эру энди)))))))))))))))))))) валяюсь на полу от смеха))))))))))))))))) энди как был телкой так и остался
10:34