10:28 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Маррэй проиграл Звереву и покинул Australian Open

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Британец Энди Маррэй в матче четвертого круга Australian Open уступил немцу Мише Звереву - 7:5, 5:7, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 36 минут. В четвертьфинале представитель Германии встретится с победителем пары Роджер Федерер - Кеи Нишикори.

Отметим, что Зверев впервые вышел в 1/4 финала "Большого шлема". До этого его лучшим результатом был третий круг "Уимблдона" в 2008 году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Зверев М. (Германия) - Маррэй Э. (Великобритания, 1) - 7:5, 5:7, 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen

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КОММЕНТАРИИ (22)
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alexzander

rusfed 2.0 Привет) Не спорь, бесполезно, барышня "всегда" права!)))Переживает поди, Роджер пока проигрывает, хоть я и сам болею именно за него в матче

11:31

rusfed 2.0

Ахаха. И Олимпийское золото у Чмоки неожиданно стало высоко котироваться. Чепушило (с)

11:26

Айртон

Насколько я помню, по мнению поцреотов и рашпеда в частности, сейчас должна была идти эпоха Рублёва.)) Но несмотря на все его предсказания, и примитивную аналитику, чуда не произошло и Андрюффка не оправдал надежд.))

11:23

Айртон

А почему эпоха Энди не в разгаре?)) Я чёт не понял.)) Человек стал двукратным Олимпийским чемпионом в одиночном разряде, первая ракетка мира.)) Сейчас да, эпоха Энди, чья следущая будет - посмотрим.))

11:21

rusfed 2.0

Ахаха. Великий теннисный эксперт Чмока пару дней назад после вылета Джоковича: Айртон. Эпоха Энди в самом разгаре!)) 11:36 19 ЯНВАРЯ

11:18

alexzander

Айртон Безусловно и все американки( Эверт, Кинг ),как и Навратилова!!!

11:17

Айртон

Самое главное что колхозное дно из страны рф повылетало ещё на ранних стадях.)) А все оставшиеся более чем достойны, кто бы ни выиграл из них.))

11:17

slager

это даже лучше что выиграет кто другой-для интереса-федя не победит-думаю можно говорить почти уверенно-просто не тянет уже 5 сетов с более молодыми-надаль тоже-по игре очень сильно выглядет гриша и стэн вроде прибавляет

11:13

Айртон

Мнение Эверт, Кинг и многих других авторитетных людей из мира тенниса, признавших Серену Величайшей теннисисткой в истории, гораздо ценнее для меня твоего мнения.)) Смею полагать они в теннисе разбираются получше тебя.)) Так что ной про болезнь скока хошь.))

11:12

slager

я польщен что чепушило помнит что пишу))) я говорил что финал раонич марей-и победа марея-я думаю))) никаких утверждений-я никогда не говорю о будущем утвердительно уверенно-это глупо-удел таких как чепушило- у марея никаких травм-просто миша играл луший теннис жизни а марей 100% не ждал такого-так бывает

11:10

alexzander

Айртон Да ладно тебе, перевертыш,Я наоборот переживаю за Серену, очень, тяжело больная женщина,как выяснилось, перекрывает рекорды по настоящему ВЕЛИКОЙ ШТЕФФИ!!! Так что "баба Надя" не плач!!!)

11:05

Айртон

Если Федя сыграет как с Бердыхом - соперников у него нет.) Это был Федя из прошлого.)) Курье долго в шоке пребывал.))

10:53

Братчанин

Желаю победы Федереру - единственному умному игроку в Туре! Заслуживает титул больше остальных!

10:49

Гаттузо зол!

Тупарик Шмока на заблеванном диване в ночлежке опять испортил воздух своими ха-ха предсказаниями. Какая эра марэя, забери у него ТИ и будет он не по корту бегать, а как доходяка в хосписе лежать.

10:46

Айртон

А ты кому победы пожелала?)) За Серену, я так понял, ты уже не болеешь?)) Бгг.)) Бот-перевёртыш.))

10:46

alexzander

Айртон Почитай свои комментарии и по Энди и по Рафе!!!А вообще не расстраивайся!!Еще есть Роджер, ты правда и ему уже победы пожелала, бедный Рождер!!!

10:42

Айртон

alexzander Сашуля, вообще-то это слагер вчера говорил, что Маррей выиграет титул.))

10:39

Айртон

Странный матч, невынужденных поровну, по виннерам +20 у Энди. Кто смотрел, травма Маррея? Ну теперь Феде карты в руки!))

10:37

16vic

Шавку №1, бегающую с высунутым языком по всему корту за выигрышными мячиками вышвырнули! Миша - красаучег!!!

10:36

craped

Я чё-то перестал следить за теннисом, видать зря.

10:36

alexzander

Вот это да!!! И Маррэй вслед за Новаком. Путь открыт для многих теперь.И кстати, что касается вчерашнего матча Рафа-Саша, сколько было комментариев не лестных в адрес Рафы,а это оказывается братья Зверевы играют отлично, еще раз , браво Рафа! Ну а "мадемуазель Надя Айртон"как всегда "все знала и предвидела")))

10:35

slager

ха ха ха))))) чепушило ушастое писало про эру энди)))))))))))))))))))) валяюсь на полу от смеха))))))))))))))))) энди как был телкой так и остался

10:34

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ