Маррэй проиграл Звереву и покинул Australian Open

Британец Энди Маррэй в матче четвертого круга Australian Open уступил немцу Мише Звереву - 7:5, 5:7, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 36 минут. В четвертьфинале представитель Германии встретится с победителем пары Роджер Федерер - Кеи Нишикори.

Отметим, что Зверев впервые вышел в 1/4 финала "Большого шлема". До этого его лучшим результатом был третий круг "Уимблдона" в 2008 году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Зверев М. (Германия) - Маррэй Э. (Великобритания, 1) - 7:5, 5:7, 6:2, 6:4