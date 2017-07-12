Маррэй проиграл Керри в четвертьфинале Уимблдона

Британец Энди Маррэй в пяти сетах уступил американцу Сэму Керри в четвертьфинале Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6. В полуфинале Керри сыграет с победителем матча Жиль Мюллер – Марин Чилич.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Керри (США, 24) - Маррэй (Великобритания, 1) - 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1