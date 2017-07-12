Маррэй проиграл Керри в четвертьфинале Уимблдона

Британец Энди Маррэй в пяти сетах уступил американцу Сэму Керри в четвертьфинале Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6. В полуфинале Керри сыграет с победителем матча Жиль Мюллер – Марин Чилич.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Керри (США, 24) - Маррэй (Великобритания, 1) - 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1
rusfed 2.0
Эпоха лузера в самом расцвете
19:32
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Чилич таки дожал Жиля.)
18:43
Rome22
Thomas_Boy_.... оппонируешь Чмоке? делать тебе нечего!...
18:38
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Само собой.) На то он и лучший теннисист в истории.) Он любого бы закрыл, и закрывает по достижениям в теннисе.)
18:36
LZ68
Федерер и оптимального Маррея легко закрыл бы в 3-х сетах, что делал неоднократно
18:32
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Смех смехом, а Федя по-ходу опять атцует.)) Отдохнул на РГ, а теперь у него просто нет конкурентов.)) Ещё и травма Энди к месту.))
18:22
Thomas_Boy_
Так-то надо выставочный матч организовать. Сэр Энди против Елизаветы II. Думаю, у Маррэя хорошие шансы на победу. Если травма не помешает.))
18:18
LZ68
Мда, в этом году Маррей выиграл только водокачку в Дубае, в финале обыграв самого Вердаско) скоро швейцарский пенсионер подвинет его с 1-й строчки)
18:17
Florida9
Выиграл всего два шлема, Кафельников и Сафин выиграли столько же до него
18:16
Thomas_Boy_
Так-то я симпатизирую кому-либо независимо от принадлежности к той или иной стране.) Но на Керри мне плевать. Главное, что сэр Энди опять обэрился.))
18:14
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Томми, с каких пор ты стал за Штаты притапливать, бгг?)) Растёшь в моих глазах.))
18:12
Thomas_Boy_
Сэру Энди надо с моим соседом Потапычем играть. Когда Потапыч с бодуна.))) Тогда шансы на победу у сэра есть. Потапыч ему еще фору даст.))
18:11
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Да, да, весь российский и советский теннис не имеет столько побед за всю историю, сколько Маррей выиграл.))
18:10
Thomas_Boy_
Смока, твой Маррэй - киноляп в ленте тенниса.)))
18:08
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
За Сэма очень рад.)) Американская школа.)) Не случайно он года назад Джоковича вынес.)) Есть все шансы на выход в финал.)
18:05
Florida9
Вот так и закончилась "эра" шотландского матершильника
18:04
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Да, Томас, Великий, титул сэра в Англии абы кому не дают.)) Человек выиграл всё что можно, и даже твою любимую Олимпиаду 2 раза.))
18:03
Florida9
Или на классе как говорят некоторые искперды ))
18:01
oleg.bob
Вот это сенсация! Со знаком минус.
18:01
Thomas_Boy_
Не, 6:1 и 6:1 - это сильно. Это прямо доказывает, что Энди - №1.)))
18:01
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
У травмы ещё никто не выигрывал.)) Молодец, что боролся до конца, последние 2 сета, конечно, уже чистая формальность была, еле передвигался.) Так что по ходу нас ждёт заочный финал Федя-Нолик.))
18:00
Sobakin94
Замечательно вздули сэра. Рад, очень рад!
18:00
Thomas_Boy_
Маррэй опять обэрился и обэпохился.))) Великий теннисист, да, Смока?)))
18:00
Florida9
Легко, эффектно . элегантно ! )))
17:59