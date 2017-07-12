17:54 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Маррэй проиграл Керри в четвертьфинале Уимблдона

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Британец Энди Маррэй в пяти сетах уступил американцу Сэму Керри в четвертьфинале Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6. В полуфинале Керри сыграет с победителем матча Жиль МюллерМарин Чилич.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Керри (США, 24) - Маррэй (Великобритания, 1) - 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/1/3/

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КОММЕНТАРИИ (24)
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rusfed 2.0

Эпоха лузера в самом расцвете

19:32

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Чилич таки дожал Жиля.)

18:43

Rome22

Thomas_Boy_.... оппонируешь Чмоке? делать тебе нечего!...

18:38

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Само собой.) На то он и лучший теннисист в истории.) Он любого бы закрыл, и закрывает по достижениям в теннисе.)

18:36

LZ68

Федерер и оптимального Маррея легко закрыл бы в 3-х сетах, что делал неоднократно

18:32

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Смех смехом, а Федя по-ходу опять атцует.)) Отдохнул на РГ, а теперь у него просто нет конкурентов.)) Ещё и травма Энди к месту.))

18:22

Thomas_Boy_

Так-то надо выставочный матч организовать. Сэр Энди против Елизаветы II. Думаю, у Маррэя хорошие шансы на победу. Если травма не помешает.))

18:18

LZ68

Мда, в этом году Маррей выиграл только водокачку в Дубае, в финале обыграв самого Вердаско) скоро швейцарский пенсионер подвинет его с 1-й строчки)

18:17

Florida9

Выиграл всего два шлема, Кафельников и Сафин выиграли столько же до него

18:16

Thomas_Boy_

Так-то я симпатизирую кому-либо независимо от принадлежности к той или иной стране.) Но на Керри мне плевать. Главное, что сэр Энди опять обэрился.))

18:14

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Томми, с каких пор ты стал за Штаты притапливать, бгг?)) Растёшь в моих глазах.))

18:12

Thomas_Boy_

Сэру Энди надо с моим соседом Потапычем играть. Когда Потапыч с бодуна.))) Тогда шансы на победу у сэра есть. Потапыч ему еще фору даст.))

18:11

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Да, да, весь российский и советский теннис не имеет столько побед за всю историю, сколько Маррей выиграл.))

18:10

Thomas_Boy_

Смока, твой Маррэй - киноляп в ленте тенниса.)))

18:08

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

За Сэма очень рад.)) Американская школа.)) Не случайно он года назад Джоковича вынес.)) Есть все шансы на выход в финал.)

18:05

Florida9

Вот так и закончилась "эра" шотландского матершильника

18:04

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Да, Томас, Великий, титул сэра в Англии абы кому не дают.)) Человек выиграл всё что можно, и даже твою любимую Олимпиаду 2 раза.))

18:03

Florida9

Или на классе как говорят некоторые искперды ))

18:01

oleg.bob

Вот это сенсация! Со знаком минус.

18:01

Thomas_Boy_

Не, 6:1 и 6:1 - это сильно. Это прямо доказывает, что Энди - №1.)))

18:01

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

У травмы ещё никто не выигрывал.)) Молодец, что боролся до конца, последние 2 сета, конечно, уже чистая формальность была, еле передвигался.) Так что по ходу нас ждёт заочный финал Федя-Нолик.))

18:00

Sobakin94

Замечательно вздули сэра. Рад, очень рад!

18:00

Thomas_Boy_

Маррэй опять обэрился и обэпохился.))) Великий теннисист, да, Смока?)))

18:00

Florida9

Легко, эффектно . элегантно ! )))

17:59