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Маррэй подтвердил, что выступит на Уимблдоне, несмотря на травму

Первая ракетка мира Энди Маррэй подтвердил свое участие на Уимблдоне. Напомним, что шотландца беспокоила травма бедра, которая вынудила его сняться с выставочного турнира "Харлингем Клаб".

– Я смогу играть на турнире и провести 7 матчей,– приводит слова британца Sky Sports. -В последнее время все было хорошо. Пару раз приходилось приостанавливать тренировки, но с каждым днем я чувствовал себя все лучше и лучше.

Уимблдон стартует 3 июля. В первом круге турнира Маррэй встретится с теннисистом из Казахстана Александром Бубликом.

 

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