Маррэй победил Дель Потро и вышел в четвертый круг Roland Garros

Британец Энди Маррэй обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 7:6 (10:8), 7:5, 6:0. В следующем круге Маррэй сыграет с победителем матча Джон Изнер - Карен Хачанов.

В другом поединке турнира Кевин Андерсон из ЮАР в пяти сетах победил британца Кайла Эдмунда и теперь встретится с хорватом Марином Чиличем.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Маррэй (Великобритания, 1) - Дель Потро (Аргентина, 29) - 7:6 (10:8), 7:5, 6:0

Андерсон (ЮАР) - Эдмунд (Великобритания) - 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 5:7, 6:1, 6:4