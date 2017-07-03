17:47 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Маррэй победил Бублика на Уимблдоне

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Первая ракетка мира Энди Маррэй вышел во второй круг Уимблдона. Британец победил Александра Бублика из Казахстана. Его следующим соперником станет немец Дастин Браун.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Маррэй Э. (Великобритания, 1) - Бублик (Казахстан, LL) - 6:1, 6:4, 6:2

Баутиста Агут (Испания, 18) - Хайдер-Маурер (Австрия) - 6:3, 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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berestene

Это не бублик, это баранка

17:59