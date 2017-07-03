Маррэй победил Бублика на Уимблдоне

Первая ракетка мира Энди Маррэй вышел во второй круг Уимблдона. Британец победил Александра Бублика из Казахстана. Его следующим соперником станет немец Дастин Браун.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Маррэй Э. (Великобритания, 1) - Бублик (Казахстан, LL) - 6:1, 6:4, 6:2
Баутиста Агут (Испания, 18) - Хайдер-Маурер (Австрия) - 6:3, 6:1, 6:2
berestene
Это не бублик, это баранка
17:59